كشف عضو مجلس النواب، علي السعيدي، أن الغطاء السياسي والقانوني الذي وفرته حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة، بتسميتهم قوة حماية الجنوب، يشجعهم على التمدد وتهديد أمن الجنوب.

وأشار السعيدي في تصريح صحفي، إلى أن أطراف مدينة سبها كانت مجرد محطة لعبور الجماعات الإرهابية بعد أن سلم رئيس الوزراء بحكومة الوفاق فائز السراج أمر مدن الجنوب للإرهابيين، وبدعم من تركيا بالمال والعتاد.

وأكد السعيدي أن الضربات الجوية التي نفذتها أفريكوم، كشفت النقاب عن حقيقة قوات السراج في الجنوب، قائلا ” إنهم خليط بين المرتزقة والإرهابيين، وهو الأمر الذي ينسحب على مدينة مرزق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية”

The post برلماني: السراج سلم الجنوب للإرهابيين بدعم من تركيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية