“أمن سبها”: الوفاق متورّطة بتسلل الإرهاب للجنوب

تزامناً مع تكثيف “أفريكوم” لضرباتها الجوية على مجموعات إرهابية خطيرة تتمركز جنوب ليبيا، كشف الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة سبها، علي الطرشاني، عن تفاصيل جديدة حول تحركات ومواقع هذه الجماعات.

وقال الطرشاني إن الغرفة سبق أن رصدت حركة إرهابيين قرب مناطق الشركة الهندية والحجارة والناصرية، مُشيراً إلى أنهم أرسلوا دوريات تفتيشية قرب هذه المناطق عقب استهدافها من قبل مقاتلات أفريكوم بهدف تضييق الخناق في حال كان هناك عناصر فارّة.

وكانت “أفريكوم” قد أعلنت الجمعة الماضية عن تنفيذ غارة جوية على مقر إرهابيين في سبها، أسفرت عن مقتل 17 إرهابيا يتبعون تنظيم داعش.

وأشار الناطق باسم الغرفة الأمنية سبها إلى أن هذه المجموعات الإرهابية مدعومة من قبل حكومة الوفاق التي ساعدهم على التسلل إلى الجنوب لإغراقه في الفوضى وتوجيه الاتهامات للجيش، مشددا على أن “الغرفة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن مدينة سبها واستقرارها”.

وفي سياق مشترك، ندد عضو مجلس النواب عن الجنوب، علي السعيدي القايدي، بموقف حكومة الوفاق من هؤولاء الإرهابيين، مُؤكداً أنها سهّلت وجودهم في الجنوب الليبي من خلال منحهم الغطاء السياسي والقانوني.

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