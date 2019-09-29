النويري يكشف عن خطر عابر للحدود يُهدد ليبيا

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري إن التطورات الدولية لا تراعي المصلحة الوطنية وإن هناك جهات خارجية تعمل على تدويل أزمات ليبيا واستمرارها دون حلول وهذا هو التهديد الأكبر الذي يشكل خطرا على البلاد.

ودعا النويري في بيان له أعضاء مجلس النواب للقيام بمهامهم وواجباتهم ومواجهة كل التهديدات وضرورة الاجتماع لاستكمال ما جاء في بيان اجتماع القاهرة السابق.

وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب على ضرورة تقديم خارطة طريق لحل الأزمة الليبية بالتشاور مع النخب والأحزاب والقوى السياسية الوطنية.

وأكد فوزي النويري أن كل ما دعا إليه يجب أن يتم وفق الثوابت الوطنية والإعلان الدستوري وتعديلاته، على أن يتم هذا الاجتماع خلال شهر أكتوبر القادم.

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