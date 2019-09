أعلنت غرفة عمليات اجدابيا وصول الكتيبة 103 إلى محور عين زارة تحت أمرة آمر محاور عين زارة ووادي الربيع، اللواء فوزي المنصوري.

وأوضحت غرفة عمليات اجدابيا، أن الكتيبة 103 وصلت بناء على تعليمات القيادة العامة للجيش

