الشركة العامة للكهرباء تعلن تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس السبت تشغيل الوحدة الثانية بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية والدخول بها على الشبكة العامة بعد الانتهاء من عمليات الصيانة الجسيمة وإجراء جميع الإختبارات التشغيلية المقررة لها بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات.

الشركة العامة للكهرباء أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن دخول الوحدة الثانية سيساهم في زيادة إمدادات الطاقة الكهربائية ،مشيرةً إلى أن أعمال صيانة الوحدة التي دامت أكثر من أربعين يوماً تمت بجهود فنيي ومهندسي محطة جنوب طرابلس.

ولفتت الشركة إلى أن أعمال الإختبارات التشغيلية حضرها كل من مساعد مدير عام الانتاج المهندس خير الله الحضيري ومدير إدارة الوقاية ومدير إدارة محطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية.

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