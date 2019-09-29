الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا يدعو لعدم التدخل في النزاع الليبي

طالب المشاركون في الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا المنعقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، في نيويورك جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع الليبي.

وأعرب المشاركون في الاجتماع في بيان لهم تناقلته مصادر إعلامية اليوم الأحد عن إدانتهم لاستغلال الصراع من قبل الجماعات الإرهابية والعنيفة المتطرفة، وعن قلقهم على الوضع الإنساني في البلاد، خاصةً على الليبيين الذين يعانون من أوضاع هشة، مثل النزوح الداخلي، والمهاجرين واللاجئين.

وشدد البيان على ضرورة البدء في الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة المناسبة للبنك المركزي مطالبا بالمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للموارد.

ودعا البيان الأطراف الليبية إلى إزالة الأسلحة الثقيلة والمدفعية من الخطوط الأمامية، والامتناع عن استخدام الحروب الجوية، مع دعم الجهود المستمرة التي تبذلها البعثة الأممية لتنفيذ تدابير بناء الثقة الإنسانية بين الطرفين، وذكر بالدور المحتمل لبعثة الأمم المتحدة في توفير دعم قابل للتوسع لوقف إطلاق النار وفي تقديم خيارات لآلية رصد انتهاكاته.

كما طالب البيان جميع الدول الأعضاء بالامتناع عن التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، وأن تمتثل للحظر على الأسلحة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد المجتمعون على الدور الهام للاتحاد الأفريقي في حل النزاع وتعزيز السلام المستدام في ليبيا وكذلك لجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي في هذه الجهود وعلى دعمهم للجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الأممي غسان سلامة لتنشيط العملية السياسية معبرين عن التزامهم بالعمل بشكل بناء من أجل نجاح العملية السياسية، بما في ذلك مؤتمر برلين الأخيره.

وشدد ممثلو الدول المشاركة على “إنشاء قوات أمن وطنية موحدة ومعززة من خلال خطة لنزع سلاح الميليشيات والجماعات المسلحة، وتسريحها وإعادة إدماجها تحت سلطة الحكومة المدنية”.

وشارك في الاجتماع ممثلي الإمارات والصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، كما حضر الاجتماع كذلك نائب رئيس المفوضية الأوروبية، والأمين العام لجامعة الدول العربية في نيويورك وذلك بمناسبة حضورهم جميعاً لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا