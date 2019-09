أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الأحد

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات أرباب الأسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019، خلال أخر تحديث للأسعار القيم التالية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.26 دينار

الدولار الأمريكي – بنغازي 4.25 دينار

اليورو 4.60 دينار

الجنية الإسترليني 5.18 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 1.49 دينار

الجنية المصري 0.25 دينار

الدولار الكندي 2.81 دينار

الدينار الأردني 5.95 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.22 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ148 دينار

كسر الفضة 1.85 دينار

بطاقة أرباب الأسر 3.80 دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر ومن وقت لآخر.

