أعلنت غرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو التابع للجيش شن فجر اليوم ضربات قوية على جبهة سرت داخل المدينة وخارجها .

وقالت الغرفة إن الغارات استهدفت تمركزات قوات الوفاق ومقراتها وألحقت بها خسائر كبيرة في الأسلحة والأفراد، مشيرة إلى أن بقايا قوات الوفاق في سرت دخلت في حالة من الإرباك والهلع

