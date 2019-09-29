إدارة البحث الجنائي بالمؤقتة تُعلن فتح باب التجنيد

العنوان_بنغازي

أعلنت إدارة البحث الجنائي اليوم السبت، عن موعد فتح باب القبول والتجنيد بعدد من فروعها.

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة البحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي في تصريح صحفي إن الإدارة العامة اشترطت أن يكون المتقدم ليبي الأصل، وأن يكون حسن السيّرة والسلوك، وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مُخلة بالشرف والأمانة، وأن لا يقل عمره عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 40 عامًا، وأن لا يكون موظفًا في أي جهة حكومية.

وأضاف العرفي أن يكون المتقدم متحصل على الشهادة الإعدادية أو وما يُعدلها، وألا يكون قد فُصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية، وأن يجتاز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

وأشار العرفي إلى أنه سيتم فتح باب القبول في مدن: أمساعد، طبرق، درنة، البيضاء، المرج، بنغازي، أجدابيا، الواحات، الكفرة، رأس لانوف، سبها.

وأوضح العرفي أنه على المتقدمين ضرورة تقديم المطلوبات في مدة أقصها أسبوع من تاريخ الإعلان الموافق 28 من سبتمبر الجاري.

وذكر العرفي أن المستندات المطلوبة هي : شهادة الرقم الوطني، شهادة ميلاد من السجل المدني، شهادة ميلاد الأب والأم، إفادة برقم الحساب، عدد “8” صور شخصية، المؤهل العلمي، كشف طبي، طلب كتابي، ويقدم الملف من ثلاث نسخ “أطلية + “2” صور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية