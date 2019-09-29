آمر منطقة طبرق العسكرية يتحدث لـ”أخبار ليبيا24″ عن جولته في المنافذ البرية والجوية والبحرية

أخبار ليبيا24- خاص

قال آمر منطقة طبرق العسكرية اللواء هاشم بورقعة خلال حديثه مع “أخبار ليبيا24″ إننا لانستطيع القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية نهائياً بل ستكون هنالك هجرة بسبب اتساع المنطقة الحدودية بين ليبيا ومصر.

وأضاف بورقعة، أن المنطقة الحدودية بين ليبيا ومصر منطقة صحراوية ورملية وتمتد من أمساعد حتى منطقة الكفرة العسكرية وهي في نطاقنا وبصفة عامة نسير نحو الأفضل بفضل الله وجهود الجميع.

وأكد آمر منطقة طبرق العسكرية أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لاتخلوا منها حتى الدول الكبرى في العالم، وهي تعاني مانعانيه ولم تستطيع السيطرة عليها.

وقال بورقعة :”بتعليمات من القيادة العامة للقوات المسلحة قمت بجولة في المنافذ البرية والجوية والبحرية، والعمل أصبح مرضيًا في منفذ أمساعد البري وهو الآن أفضل مما كان عليه”.

وأشاد آمر المنطقة العسكرية بجهود الجهات الأمنية في المنفذ وعلى رأسهم مدير أمن منفذ أمساعد البري العقيد عبدالباسط العريبي وعدد من الضباط والجنود الذين يواصلون عملهم ليلاً ونهاراً من أجل تأمين المنفذ.

وتابع بورقعة :”كان أيضًا للكتيبة 401 دور كبير من آمرها وبقية المنتسبين لها في تأمين منفذ أمساعد البري”.

وأكد آمر منطقة طبرق العسكرية بالقول :”الزيارة كانت ناجحة ومفيدة والمنفذ وجدنا فيه مايرضي المواطن ومايرضي الدولة”.

وأضاف بروقعة :”بخصوص منفذ مطار طبرق نعتبره في وضع ممتاز جداً وذلك بسبب التجانس مابين الأجهزة الأمنية داخل المطار، ومدير المطار يعمل بكل جهده ومعه كل الإدارات الفنية والإٌدارية ويسير بشكل منظم”.

ولفت إلى أن مدير مطار طبرق وكل سكان المدينة يطالبون بإضافة رحلة من مطار طبرق إلى مطار تونس بسبب مايعانيه المواطنين من المرضى وسفرهم للعلاج.

وقال آمر المنطقة العسكرية :”وعدنا مدير المطار والمواطنين بأن هذا الطلب سيكون أمام القائد العام للقوات المسلحة وإبلاغ الجهات المختصة”.

وبخصوص ميناء طبرق البحري قال :”قمنا بزيارة سابقة إلى ميناء طبرق البحري ولكننا لم نجد مايرضي بصفة عامة، بسبب قلة الإمكانيات والتي لاتتوفر لديهم”.

وأضاف بورقعة :”نحن ننتظر الأحسن لميناء طبرق البحري الذي يقدم خدماته لرقعة كبيرة في ليبيا ويعتبر موقعه الاستراتيجي من أفضل الموانئ في ليبيا”.

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