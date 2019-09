أبو الغيط: التدخل الدولي في ليبيا يهدف إلى إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه توجد فرص حقيقية واقعية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية.

وأضاف أبو الغيط، في مُقابلة مرئية، أن المجتمع الدولي يشعر بأن هناك حاجة إلى تدخل دولي في ليبيا، ولكن ليس مثل تدخل عامي 2011م، و 2012م، لأن هذه التدخلات هي التي تسببت في بدء هذه المأساة، لافتًا إلى أن التدخل هذه المرة هدفه إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية جادة تستهدف التوافق على الشكل القادم لليبيا المُهددة بالضياع – حسب قوله.

وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن دخول الأطراف الدولية، والأمم المتحدة والجامعة العربية، في مؤتمر دولي حول ليبيا، ربما يُعطي فرصة في حركة مستقبلية قد تستغرق وقتًا طويلاً.

