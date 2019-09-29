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أبو الغيط: التدخل الدولي في ليبيا يهدف إلى إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه توجد فرص حقيقية واقعية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية.
وأضاف أبو الغيط، في مُقابلة مرئية، أن المجتمع الدولي يشعر بأن هناك حاجة إلى تدخل دولي في ليبيا، ولكن ليس مثل تدخل عامي 2011م، و 2012م، لأن هذه التدخلات هي التي تسببت في بدء هذه المأساة، لافتًا إلى أن التدخل هذه المرة هدفه إقناع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية جادة تستهدف التوافق على الشكل القادم لليبيا المُهددة بالضياع – حسب قوله.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، أن دخول الأطراف الدولية، والأمم المتحدة والجامعة العربية، في مؤتمر دولي حول ليبيا، ربما يُعطي فرصة في حركة مستقبلية قد تستغرق وقتًا طويلاً.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • أنت يا ابو الغيط نصاب ـ وتتكلم عن الأمة العربية بعد مقتل الزعماء وحبس الصادقين ـ وسلمتم الوطن اللعربي للصهاينة وحلفائهم سواء لبنان أو قضية فلسطين الشماعة الي تعلقت بها السن السفهاء من الأزل والتي سببت في ضياع الاوطان العربية دون اي حراك من الوزراء أو الجيوش العربية لما يحصل ـ الفلسطينيون ييعيشون عيشة الرفاهية سواء في الامارات أو قطر أو اليابان أو الولايات المتحدة أو كندا ـ رفاهية التي من الممكن لم يتحصل عليها أي مواطن عربي على الاطلاق على كل هذه السنين والعقود وللم يشكروا أي دولة ساعدتهم …!!! ـ بلا فلسطين بلا كلام فارغ ـ لايوجد وحدة عربية ابدا في حالة إستغلال الشعوب بأسم قضايا سببت في إحتلال ودمار دول عربية مسلمة وأحتلال اراضيها دون وجود أي رادع وطني لذلك.

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