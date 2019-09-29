الطرشاني: رصدنا تسلل بعض الإرهابيين لسبها بدعم من حكومة الوفاق

كشفت الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها عن رصد تسلل بعض الإرهابيين إلى أحياء مدينة سبها لتهديد أمن الجنوب بدعم من حكومة الوفاق.

الناطق باسم الغرفة علي الطرشاني قال في تصريح اليوم للعين الإخبارية، إن الإرهابيين يتمركزون في مناطق الشركة الهندية والحجارة والناصرية، التي ضربتها القوات الجوية للأفريكوم أمس الأول، موضحا أن الغرفة رصدت الإرهابيين منذ فترة قبل ضربة أفريكوم، وأنه لدى مقارنة الجثث التي تركتها المجموعات الإرهابية عقب الضربة الجوية مع المعلومات الواردة، تبين أنهم الإرهابيون ذاتهم الذين تم التبليغ عنهم منذ فترة.

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