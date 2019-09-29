نقل عدد من اختصاصات وزارة الصحة لوحدات الإدارات المحلية

أصدر وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر قرارا بنقل اختصاصات وزارة الصحة المتعلقة بالإدارة المحلية إلى الإدارات المحلية.

وبحسب قرار وزير الحكم المحلي رقم 166 لسنة 2019 لتتولى الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب القرار فإن اختصاصات وزارة الصحة المنقولة لوحدات الإدارة المحلية تشمل الإشراف على إنشاء وإدارة المستشفى البلدي، الإشراف على إنشاء وإدارة وتجهيز وتطوير وصيانة المستوصفات ووحدات الرعاية الصحية الأولية بالبلدية، وضع وتنفيذ الخطط والبرامج الكفيلة بتحسين المستوى الصحي بالبلدية، إعداد الخطط اللازمة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية بالبلدية، جميع الاختصاصات الأخرى المتعلقة بالصحة العامة التي تمنح لوحدات الإدارة المحلية بموجب التشريعات النافذة.

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