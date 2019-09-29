أقعيم يبحث مع معاون رئيس مصلحة الجوازات تعزيز التعاون وتسهيل حصول المواطن على جواز سفر

أخبار ليبيا24- خاص

بحث رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة فرج أقعيم مع معاون رئيس مصلحة الجوازات و الجنسية بالمنطقة الشرقية عميد حمدي العبيدي تعزيز التعاون بين الجهاز والمصلحة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء أمس السبت في مكتب رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية تسهيل عمل مصلحة الجوازات وتذليل الصعاب أمام المواطن وحلحلة المختنقات بمصلحة الجوازات و الجنسية في المدينة.

وأكد الجانبان مساعيهم على تسهيل الإجراءات بكافة السبل وتقديم الخدمات للمواطن حرصآ على حصول المواطنين على كافة حقوقه في الحصول على “جواز سفر”.

الجدير بالذكر أنه تم تحديد موعد لحاملي الأمراض المزمنه يوم الخميس الماضي للتصوير بفرع جوازات بنغازي ” 602 ” وتجمع المرضى من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء دون تمكنهم من التصوير.

وتم التأكيد من قبل مصادر خاصة لــ”أخبار ليبيا24″ أن خط المنظومة كان مفتوحا من طرابلس إلا أنه لم يتم التصوير للحالات المرضية لتقاعس فرع جوازات بنغازي مما اضطر معاون رئيس مصلحة الحوازات والجنسية بتحويل أكثر من 150 حالة إلى فرع جوازات الصحة وتصوريهم.

يشار إلى أن مصلحة الجوازات والجنسية أصدرت قرارات عدة بنقل رؤساء فروع منذ أشهر ولم يتم تنفيذها من بينها فرع جوازات طبرق الذي يثار عليه الكثير من الجدل من الإهمال والتسيب والوساطة.

وتأتي زيارة معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية إلى رئيس جهاز مكافحة الظواهر السلبية للرقي بمصلحة الجوازات والحد من الفساد فيها وإنفاذ القانون في ظل استعدادات المصلحة لترقية النظام وحل مشكلة حصول المواطن على جواز سفر.

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