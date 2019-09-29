بلديّة المرج تتابع عدداً من المشاريع الخدميّة في البلديّة

العنوان_المرج زار رئيس المجلس التسييري لبلدية المرج، ومسؤول الإسكان والمرافق, ومدير مكتب التخطيط العمراني للبلدية يوم أمس السبت، موقع مبنى المصرف التجاري الوطني. هذا ورافق رئيس المجلس في الزيارة مدير المصرف السيد فيصل عبدربه’ والمهندس المشرف من قبل الشركة المنفذة وهي قلعة بغداد القابضة, حيث أطلعهم على آخر المستجدات في إنهاء المبنى الخاص بالمصرف التجاري …

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