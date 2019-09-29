منظومة متطورة ومحمية في مكاتب الأحوال المدنية بنغازي.

كشف مدير فرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ، عقيد – أسامة الدرسي – عن رغبة أدارة الفرع في إطلاق منظومة متطورة لكافة مكاتب السجلات المدنية التابعة لها خلال الأسبوع الحالي.

مكتب الإعلام بفرع مصلحة الأحوال المدنية بنغازي أوضح أن – الدرسي – أضاف بأن المنظومة الجديدة ستوفر الوقت والجهد للموظف والمواطن ، بحيث يستطيع الموظف سحب كافة الوثائق المطلوبة في اسرع وقت وبكل سهولة من السجل المدني.

وأكد – الدرسي- خلال اجتماعه بمدراء السجلات المدنية ومشرفي المنظومات أمس السبت ، أن هذه المنظومة سيتم اعتمادها من قبل رئيس مكتب التوثيق والمعلومات بإدارة الفرع بعدما يقوم الموظف المسؤول بالتوقيع على تعهد باستلام ، مؤكداً على ان هذه المنظومة محمية و مراقبة من قبل إدارة الفرع وسيتم معرفة الموظف المسؤول عن سحب الوثائق من السجلات.

كما أشار مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي ، عقيد – أسامة الدرسي – إلى أن المنظومة الجديدة ستكون موحدة بكافة السجلات المدنية في ليبيا وقد تم التعاقد عليها من قبل مصلحة الأحوال المدنية برئاسة – محمد بالتمر – وذلك لمنع التزوير والعبث بالهوية الليبية

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