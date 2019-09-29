أحد حراسات “أقطيط”..مقتل قيادي تابع لقوات الوفاق في مواجهاتٍ ضدّ القوات المسلحة

أخبار ليبيا24

قال مصدر مطلع أن أحد قيادات قوات الوفاق المدعو فتحي “إبراهيم الزناتي”، قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن “الزناتي” من مواليد 1978 ومن سكان منطقة قدح بمدينة طرابلس، قتل نتيجة استهداف تجمع تابع لقوات الوفاق بقذيفة موجهة من قبل القوات المسلحة في محور الخلة طرابلس فجر الخميس.

ولفت المصدر إلى أن “الزناتي” قد ظهر بجانب المدعو “عبدالباسط أقطيط” أثناء زيارة الأخير إلى طرابلس في سبتمبر 2017 كنوع من الحماية الشخصية له.

وأفاد المصدر أنه لدى “الزناتي” شقيقه الأصغر يدعى “عبدالعاطي الزناتي” والتابع لقوات الوفاق قتل أيضًا خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور السبيعة طرابلس في 8 سبتمبر 2019.

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