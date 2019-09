تمكن جهاز الحرس البلدي فرع المرج، من ضبط محل عصير يقوم بعصر الفواكه في غسالة لغسل الملابس.

وقال رئيس جهاز الحرس البلدي فرع المرج، عياد ابوبكر النحيلي، في تصريح صحفي، إنه بناءً على شكاوى واردة إلى مركز الحرس البلدي المرج حول وجود محل لبيع العصائر الطبيعية لا تتوفر فيه الاشتراطات الصحية تم فور الإبلاغ خروج دوريات الحرس البلدي المرج إلى المحل المعروف باسم جنة فواكه المرج وتم ضبط العمال متلبسين بعصر العصير في غسالة الملابس.

وأكد النحيلي، انه تم قفل المحل على الفور وحجز المتهمين لمدة 48 ساعة إلى حين عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

وشدد رئيس الفرع أن رجال الحرس البلدي المرج سيضربون بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بصحة المواطن ولن يتوانى الجهاز عن تنفيذ الإجراءات الرادعة للمخالفين.

…………………..

The post بلدي المرج: ضبط محل يعصر الفواكه في مغسلة ملابس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية