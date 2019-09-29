الإعلان عن موعد لتصوير الجوازات في بنغازي

عقد معاون رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمنطقة الشرقية العميد حمدي العبيدي اجتماعا مع رؤساء أقسام الشؤون الإدارية والمالية والتفتيش والمتابعة والشؤون الفنية، وقسمي جوازات الصحة وجوازات الجامعة وأعضاء لجنة حصر الحالات الصحية في بنغازي.

ونوقش خلال اللقاء الموسع الإشكالية التي صاحبت عدم فتح منظومة التصوير بفرع جوازات بنغازي 602 يوم الخميس الماضي.

وأكد العبيدي ضرورة استقبال وتصوير جميع الحالات التي سبق إدراجها في كشف فرع جوازات بنغازي على أن يتم ذلك قبل نهاية هذا الأسبوع واستقبال الحالات الصحية بقسم الجوازات في مركز بنغازي الطبي.

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