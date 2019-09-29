مصرف الوحدة يطلق خدماته الإلكترونية بخليج السدرة والواحات

العنوان_بنغازي
عقدت إدارة الفروع بمصرف الوحدة ووحدة التسويق بالمنطقة الشرقية صباح اليوم اجتماعاً ضم مدراء الفروع و أقسام المحاسبة و أقسام الخدمات الإلكترونية بمنطقة خليج السدرة والواحات.
تناول الاجتماع مناقشة إطلاق الخدمات الإلكترونية بمنطقتي خليج السدرة و الواحد بالكامل خلال هذا الأسبوع.
و في تصريح لمساعد مدير وحدة التسويق بمصرف الوحدة و المتحدث الرسمي للمصرف “أحمد التركي” قال لصحيفة صدى الاقتصادية أن المصرف أطلق الاسبوع الماضي باقة الخدمات الالكترونية بمنطقة الجبل الأخضر، والآن الخدمات إنطلقت بمنطقة خليج السدرة و الواحات وسيتم تفعليها بشكل رسمي غداً ، بالإضافة إلى تفعيلها بفرعي المصرف بمنطقتي اجدابيا وزويتينة.
و أضاف” التركي” أنه سيتم نهاية الأسبوع إطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمصرف في باقي مدن منطقة خليج السدرة و الواحات.
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