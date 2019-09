دعوات لمؤتمر دولي بمشاركة الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة الليبية

[contact-form-7 404 "Not Found"]

دعا الاجتماع الوزاري بشأن ليبيا، الذي عقد على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي، في نيويورك، جميع الدول إلى عدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدي إلى تفاقمه، مشددين على ضرورة أن تمتثل جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة، وفق قرارات مجلس الأمن.

وصدر بيان عن الاجتماع صباح اليوم الأحد، جاء فيه، إن “المشاركين عبروا عن قلقهم إزاء الوضع الأمني في ليبيا، داعيا إلى عقد مؤتمر دولي يجمع أصحاب المصلحة والجهات الفاعلة الإقليمية بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي لحل أزمتها، ونزع سلاح الميليشيات الإرهابية.

وحضر الاجتماع وزراء وممثلو الصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام لجامعة الدول العربية في نيويورك وذلك بمناسبة حضورهم جميعا لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور الأمين العام أنطونيو غوتيريس، وممثله الخاص في ليبيا غسان سلامة.

