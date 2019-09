رمزي الرميح يطالب بدعم رؤية مصر لحل الأزمة الليبية

قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية للدراسات الأمنية، إن المعبوث الأمريكي السابق إلى ليبيا جونثان واينر أكد، في كلمة له أمام مؤتمر مهعد الشرق الأوسط في واشنطن، أن الرؤية المصرية لحل الأزمة الليبية هي رؤية واقعية وأن جميع محاولات الإخوان لحكم ليبيا لن تنجح.

وطالب الرميح، في مداخلة له مع قناة «الغد»، مجلس السلم والأمن في أفريقيا والاتحاد الأفريقي إذا كانوا صادقين وجادين في إنقاذ ليبيا، بدعم الرؤية المصرية.

وعبَّر مجلس السلم والأمن التابع للاتّحاد الإفريقي عن قناعته بضرورة انخراطه بشكل أكبر في البحث عن حلّ للنزاع الليبي.

وأشار بيان للمجلس، صدر عقب اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى اعتزام الاتحاد الأفريقي تعيين مبعوث مشترك للاتّحاد والأمم المتحدة إلى ليبيا .

