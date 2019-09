قال المحلل السياسي الدكتور محمد الزبيدي أستاذ القانون الدولي: “إن السراج قطع الطريق على المحاولات الجادة الساعية لحلحلة الأزمة الليبية”.

وأضاف في تصريحات صحافية، “أن كلمة السراج نسخة كربونية من بيان سابق للإخواني خالد المشري رئيس مجلس الدولة”.

من جانبه، قال علي السعيدي عضو البرلمان الليبي “إن خطاب فايز السراج ليس كلامه، وإنما هو رسالة أرسلتها معه جماعة الإخوان الإرهابية ليلقيها في الأمم المتحدة، مؤكدا أن “كلمته تضمنتها أكاذيب وادعاءات يعرفها العالم كله”، حسب وصفه.

The post محلل سياسي: السراج قطع الطريق أمام المحاولات الساعية لحل الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية