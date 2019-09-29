أمن طرابلس يتفقد أعمال الصيانة بمستشفى الهضبة

قـام مـدير أمـن طـرابلس عـميد أسـامة عـويدان رفـقة رؤسـاء الـمكاتب بـإدارة الـعلاقات والـتعاون الـدولي وعـدد مـن الـضباط بـمديرية أمـن طرابلس بـزيارة لـمستشفى الـهضبة الـخضرة الـعام صـباح الـيوم الأحـد للـوقوف عـلى أعـمال الـصيانة داخـل الـمستشفي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الزيارة عقد اجتماع جرى خـلاله مناقشة أعـمال صيانة الـطرق داخـل الـمستشفى ووضـع الـعلامات الـمرورية داخـلها والـعمل عـلى تـنظيم الـمستشفي والـتعاون بـين الـمديرية والـمستشفي فـي إنـجاح سـير الـعمل كـما أسـتمع مـدير الأمـن لشـروح وافـية مـن قـبل مـدير الـمستشفي ونـائبه والـمشرفين عـلى أعـمال الـصيانة.

وقام مـدير الأمـن رفـقة الـحضور بـجولة تـفقدية داخـل الـمستشفى للاطلاع عـلى سـير الـعمل وللـوقوف عـلى الـمشاكل والـعراقيل وإيـجاد الـحلول الـناجحة لها.

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