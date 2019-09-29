بعد تعرضه للتهديد.. رئيس بلدي سرت يمسك العصا من المنتصف

استنكر رئيس المجلس البلدي سرت مختار المعداني تعرض عدد من المرافق في المدينة من مصنع الأعلاف ومشروع القرضابية للقصف مشددا على رفض اجتياح المدينة

ورد المعداني على التهديدات التي وجهها قيادي في البنيان المرصوص لأعضاء المجلس البلدي بإصدار بيان استنكار للقصف أو ترك العمل أكد المعداني أنه يرفض هذه التهديدات ويؤكد أن المجلس البلدي منتخب والقرار الإداري للمدينة يتسم بالاستقلال مطالبا وزير الداخلية فتحي باشاغا بفتح تحقيق في الأمر مطالبا مصراتة بالتدخل ومعالجة الأمر

وأكد المعداني رفض تعرض المجلس البلدي للتهديد كما أنه يرفض خروج أي جسم عسكري من سرت لمحاربة أي مدينة أخرى كما نرفض دخول أي أحد من خارج المدينة مشيرا إلى أنه يوجد بالمدينة 3000 عسكري مطالبا بتفعيل المؤسسة العسكرية في المدينة

وشدد المعداني على دعم البنيان المرصوص الذي يقوم بحماية المدينة من داعش مؤكدا أيضا دعم تفعيل المؤسسة العسكرية والشرطة

وتساءل المعداني لماذا لم يتم الحديث عن مأساة أكثر من 3000 أسرة في الشارع منذ 3 سنوات ولماذا لم يتم الحديث عن اختطاف عميد البلدية بعد أيام من انتخابه وأكثر من 500 حالة أورام مردفا أن قرارات المجلس الرئاسي لا تكترث لسرت لكن عندما بدأت حرب طرابلس تم ضخ الأموال أما سرت فتعاني نقص السيولة والنزوح ونقص الخدمات

وكان القيادي في البنيان المرصوص وفجر ليبيا حميد عيسى الخضر وجه تهديد لأعضاء المجلس البلدي سرت مطالبا إياهم إما بالتنديد بقصف الجيش لمقرات تابعة للبنيان المرصوص وإما ترك عملهم.

وأمهل خضر في تدوينة له بموقع “فيسبوك” أعضاء المجلس البلدي سرت حتى نهاية اليوم السبت لإصدار بيان يستنكر قصف الجيش لقوات البنيان المرصوص أو ترك عملهم بالمجلس البلدي.

من جانبها دعت قوة حماية مصراتة أعيان ومشائخ مدينة سرت للحديث عن “قصف مصنع الأعلاف والمطار ومشروع الأبقار”.

ولم تستبعد القوة عدم اتخاذ بلدية سرت موقف بشأن القصف الذي ألحق أضرارا بالبنيان المرصوص التابع لمدينة مصراتة مشيرة إلى أن سرت لا تحب مدينة مصراتة وسبق وأن قالت “نار داعش ولا مصراتة” حسب قوله

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