الطرشاني يكشف أماكن تمركز الإرهابيين بعد ضربة أفريكوم

قال علي الطرشاني، الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة سبها، إن الإرهابيين يتمركزون في مناطق الشركة الهندية والحجارة والناصرية التي ضربتها القوات الجوية للأفريكوم، الجمعة.

وأوضح الطرشاني، في تصريح صحافية”، أن الغرفة رصدت الإرهابيين منذ فترة قبل ضربة القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” وأنه عند مقارنة الجثث التي تركتها المجموعات الإرهابية عقب الضربة الجوية مع المعلومات الواردة، تبين أنهم هم فعلاً الإرهابيون المُبلغ عنهم منذ فترة.

وأشار إلى أن الغرفة الأمنية المشتركة نفذت دوريات في الأماكن المشتبه بها، لتوقيف الفارين من التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن “الغرفة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يهدد أمن مدينة سبها واستقرارها”.

