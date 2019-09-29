مجلس النواب الموازي: سنقف في وجه المنقلب على الشرعية خليفة حفتر ومحاولة الإنقلاب على الدولة المدنية

ليبيا – أصدر النواب المقاطعين والمنشقين في طرابلس بياناً يؤيدون فيه كلمة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74″.

النواب المنقطعون والمنشقون قالوا طرابلس في بيانهم الذي تلاه النائب المنشق مصعب العابد وبحضور عضو التظيم العالمي لجماعة الاخوان المسلمين علي بوزعكوك إن كلمة السراج عبرت بمنتهى الدقة والموضوعية عن تفاصيل وتداعيات الأزمة الليبية الراهنة وما يعانيه الشعب الليبي بسبب ما وصفوه بـ”العدوان الآثم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) من قبل من وصفوه بـ”المنقلب على الشرعية حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والدول الداعمة له .

وأضاف البيان :”إننا أعضاء مجلس النواب المجتمع في طرابلس إذ نؤكد على دعمنا وتأييدنا لما جاء في كلمة السيد الرئيس وبصفة خاصة التمسك بخيار الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة “.

وأكد المنقطعون والمنشقون في بيانهم على وقفوهم صفاً واحداً مع من وصفوهم بـ” أبطال الجيش الليبي والقوات المساندة له” (مسلحي الوفاق) في مواجهة “محاولات إجهاض حلم الليبيين بدولة القانون والمؤسسات الذي انطلقت في السابع عشر من فبراير 2011″.

وإختتم نواب طرابلس بيانهم بالقول :”كما إننا نؤكد على دعمنا لمبادرة السيد الرئيس المتعلقة بصياغة رؤية وطنية جامعة المستقبل ليبيا و إطلاق مشروع وطني بمشاركة كل الليبيين الراغبين في تحقيق خيار الدولة المدنية واستبعاد من تورطت أيديهم في دماء الليبيين وضربت أمنهم واستقرارهم في محاولات يائسة لإرجاع عقارب الساعة الى ما قبل السابع عشر من فبراير 2011 واستنساخ مرحلة حكم الفرد والعائلة والقبيلة”.

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