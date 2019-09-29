إنقاذ 71 مهاجرا شمال الخمس وإخلاء سبيلهم

أعلنت القوات البحرية إنقاذ 71 مهاجر غير شرعي جميعهم من الرجال شمال غرب مدينة الخمس وإخلاء سبيلهم بعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم .وبين جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن غرفة عمليات حرس السواحل تلقت أمس السبت نداء استغاثة من قارب هجرة شمال الخمس، موضحا أنه تم العثور على القارب المطاطي الذي يقل 71 مهاجر على بعد (45) ميل شمال غرب الخمس ينحدرون من جنسيات عديدة فمنهم 27 سوداني 15 مصري و3 فلسطيني وسوري واحد و25 باكستاني

وأوضحت القوات البحرية أنه تم نقل المهاجرين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل والوصول وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم والتواصل مع الجهات المعنية بغرض تسليمهم لأحدى مراكز الايواء بالمنطقة ولكن دون جدوى، ما اضطر حرس السواحل لإخلاء سبيلهم.

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