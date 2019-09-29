مختبئًا في منزله..مصدر من درنة يؤكد القبض على أحد العناصر الإرهابية البارزة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع من مدينة درنة اليوم الأحد أن لجنة قبض مكلفة مباشرة من القيادة العامة بمهام مكافحة الإرهاب وملاحقة العناصر المطلوبة في قضايا أمن دولة تقبض على أحد العناصر الإرهابية في المدينة.

وأضاف المصدر أن اللجنة تمكنت في عملية أمنية من القبض على أحد العناصر البارزة والخطرة من ضمن تنظيم أنصار الشريعة ” م ” كان مختبئًا في منزله في حي “شيحا الغربية”.

وأفاد المصدر أنه بعد أن صدور الأوامر تم تطويق المنزل من قبل اللجنة المكلفة وإغلاق عدد من الشوارع ولم تستمر طويلا حتى تم القبض عليه خلال العملية التي كانت فجر الأحد.

ولفت المصدر إلى أن العنصر البارز الذي تم القبض عليه والذي رمز له بـ “م” كان يجهز لتنفيذ عملية إرهابية داخل مدينة درنة.

وذكر المصدر أن الإرهابي التحق بتنظيم أنصار الشريعة في مدينة درنة منذ العام 2012 وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية، ولديه شقيقه في تنظيم أنصار الشريعة وموقوف من قبل الأجهزة الأمنية حاليًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24