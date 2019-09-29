القوات البحرية تنفي غرق 50 مهاجر قبالة السواحل الليبية

نفت القوات البحرية ما تردد من أنباء بشأن غرق أكثر من 50 مهاجرا قبالة السواحل الليبية.

وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن حرس السواحل تلقى أمس السبت بلاغا بشأن القارب فتتم تتبعه واستمرت عملية البحث حتى فجر الأحد حيث تم العثور على القارب وإنقاذ كافة المهاجرين على متنه.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، أعلنت أمس السبت، غرق قارب يحمل نحو 50 مهاجرا غير شرعي في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية.

وبينت المفوضية، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه لا احصائيات متوفرة حتى الآن حول أعداد الضحايا والمصابين ،وشددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها على استعدادهم لتقديم المساعدة الطبية والإنسانية فور إنزال الركاب.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا