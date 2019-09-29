باشاغا يأمر بالقبض على “قادة النواصي”.. (وثيقة)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر بتاريخ 26 من الشهر الجاري، لم يتسنَّ لـ218 التحقق من صحّته، يُفيد بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أصدر قرارا بالقبض على أبرز قادة كتيبة النواصي، وهما الطاهر عروة ومحمد أبودراع الملقب بـ”الصندوق”، لتهجمهما على مكتب وزير المالية المفوض، فرج بومطاري وتهديدهم له.

ووجه مدير مكتب باشاغا، العميد أحمد الطويبي، كتاب أمر القبض إلى مدير أمن طرابلس، وطالبه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لتنفيذه، قبل إحالة المتهمين إليه.

وأشار الكتاب إلى تفاصيل الحادثة، مبينا أن الطاهر عروة تهجم أولا على مكتب بومطاري وادعى أنه أوقف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، دون الإشارة إلى حقيقة ادعائه صفة رئيس جهاز المخابرات الليبية، فيما تهجم محمد أبو دراع –ظهر ذات اليوم- على بومطاري في مكتبه، وترك في يده رصاصة عيار (9) ملي.

وكان بومطاري قد بعث بشكوى سابقة إلى القائم بأعمال النائب العام ووزير الداخلية، مطالبا إياهم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفتح تحقيق عاجل في الحادثة.

يُشار إلى أن 218 حاولت التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بهدف التحقق من صحّة الكتاب المُتداول، إلا أنها لم تتحصل على أي إجابة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

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