نشطاء..رفع صورة الإرهابي “بن حميد” في طرابلس استفزاز لضحايا الإرهاب

أخبار ليبيا24- خاص

في دلالة على سيطرة تيار الإسلام السياسي في طرابلس على كافة مناحي الحياة ومفاصل الدولة رفع صورة الإرهابي وسام بن حميد في ساحات طرابلس خلال اليومين الماضيين في إحدى المظاهرات.

اعتبر بعض النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رفع صورة الإرهابي استفزازًا لشعور أهالي جميع ضحايا الإرهاب من جميع المدن وخصوصًا أهالي مدينة بنغازي التي فخخ بن حميد وزمرته منازلهم و شوارعهم وساهم في قتل أبنائهم وتخريب مدينتهم.

وأعلنوا استغرابهم الشديد كيف لأهل طرابلس أن يسمحوا لمن وصفوهم بـ “الشرذمة” لرفع صورة شخص إرهابي بايع تنظيم داعش الإرهابي ونكل بأبناء الشعب الليبي في كافة بقاع ليبيا.

وناشد النشطاء أهالي طرابلس ألا يسمحوا للإرهابين بالسيطرة على ساحاتهم ليستخدموها فيما بعد لرفع صور الإرهابيين الموالين لـ داعش والتي شهدت أيضًا إقامة صلاة الغائب عليه بعد مقتله في عملية انتحارية ضد القوات المسلحة.

وطلبوا من أهالي العاصمة عدم السماح لهذه الشرذمة برفع هذه الصور والتي تسيء لأهالي طرابلس والتي يرفضها حتى من هم ضد القوات المسلحة فقط نكاية في شخص المشير خليفة حفتر.

وبن حميد بايع وتحالف مع أكثر التنظيمات الإرهابية الإجرامية بشاعة مايعرف بتنظيم الدولة الدولة “داعش” للقتال ضد القوات المسلحة ونكلوا بأبناء المؤسسة العسكرية ومثلوا بجثامينهم.

بن حميد بطل جريمة السبت الأسود الشهيرة التي راح ضحيتها مايقارب الـ 40 شخص وقفوا أمام معسكره في منطقة بودزيرة شرق مدينة بنغازي مطالبين إخلاء المقر وتسليم كافة الأسلحة إلى القوات المسلحة إلا أنه خرج عليه ببندقيته واستعمل ضدهم كافة أنواع الأسلحة.

بن حميد الذي حاول الكثير تزيين صورته وإظهاره بمظهر الثائر، قاتل القوات المسلحة للحفاظ على مركزه الذي وضع فيه بإيعاز من تيار الإسلام السياسي كجناح عسكري لهم، الحماية مقابل إغداق الأموال تحت مسمى الدعم لكتائب الدروع الشهيرة التي شابتها الشبهات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24