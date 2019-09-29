قرار بإنشاء المعهد العالي للمهن الشاملة بتوكرة

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإنشاء معهد يسمى المعهد العالي للمهن الشاملة ببلدية توكرة ويكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ومقره بتوكرة ويعمل تحت إشراف الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني.

وبحسب القرار رقم 687 لسنة 2019 يختص المعهد بتنفيذ سياسات التعليم في مجال تخصصه والمساهمة في تحقيق الأهداف المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم.

ونص القرار على أن تكون الموارد المالية للمعهد ما يخصص له من ميزانية الدولة، الرسوم الدراسية، إيراد الأموال الثابتة والمنقولة، عائد استثمار ما يقدمه من الأعمال الاستشارية والخبرة، التبرعات غير المشروطة.

وأشار القرار إلى أن المعهد يتمتع بميزانية مستقلة يتم إعدادها وفق النظم المالية والمعايير المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للمعهد ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها وتبدأ السنة المالية الأولى للمعهد من تاريخ إنشاء المعهد وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة على أن يفتح للمعهد حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة في ليبيا تودع فيه أمواله وإيراداته وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب القرار يصدر الهيكل التنظيمي للمعهد وتنظيم جهازه الإداري والاختصاصات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير التعليم والتنظيم الداخلي بقرار من وزير التعليم بناء على عرض من الهيئة الوطنية للتعليم التقني.

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