“باشاغا” يصدر تعليماته بتوقيف قياديين من كتيبة النواصي على خلفية اعتدائهما على “بومطاري”

طرابلس-العنوان

أصدر وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا تعليماته لمدير أمن طرابلس بالقبض على قياديين من كتيبة النواصي هما الطاهر عروة والقائد الميداني للكتيبة، وآمر محاورها في طرابلس محمد أبودراع الملقب بـ “الصندوق”.

وجاءت هذه التعليمات في كتاب من وزارة الداخلية وجهه مدير مكتب باشاغا العميد أحمد الطويني إلى مدير أمن طرابلس بشأن واقعة اعتداء المعنيين على وزير مالية الوفاق فرج بومطاري في مكتبه بطرابلس يوم الأربعاء الماضي واتهامه لهما بتهديده بالقتل.

وطالب باشاغا مدير أمن طرابلس بالتنسيق مع مكتب النائب العام “الصديق الصور” واتخاذ الإجراءات بضبط المعنيين وإحالتهما له على وقع حادثة بومطاري الذي اتهمهما بوضع رصاصة في يده عند اقتحامهم مكتبهم كإشارة للتهديد بالقتل.

وكان بومطاري قد تقدم بشكوى عقب ساعات من الحادثة إلى كل من باشاغا والصور يحيطهما علماً فيها بما تعرض له، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه عروة وهو ملحق أمني في تونس و “الصندوق” وهو القائد الميداني للنواصي.

وكان قد تعهد الصديق الصور باتخاذ إجراءات في حال أصدر فتحي باشاغا أي طلبات بالخصوص نظراً لتبعية المعنيين له ، ليأتي كتاب باشاغا تنفيذاً لما طلبه الصور.

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