الجهيناوي يجدد التزام تونس بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الليبيين

جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، التزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم، وذكّر بموقف تونس الداعي لوقف فوري للاقتتال وللعمليات العسكرية والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

ووصف الجهيناوي، خلال كلمته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ما تشهده ليبيا من تطورات بـ«الخطيرة»، مشيرا إلى أن استمرار النِّزاعات وبؤر التوتّر وتنامي التّهديدات والمخاطر تؤثر على السلم والأمن إقليميا ودوليا، وتستنزف مقدرات دول المنطقة وتعيق مسارات التنمية بها».

مبادرة السبسي

وقال الوزير التونسي إن بلاده ملتزمة بمواصلة بذل الجهد في إطار مبادرة رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي، وبالتنسيق الكامل مع الشقيقتين الجزائر ومصر والمجموعة الدولية، لمساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز الأزمة الراهنة من خلال الاحتكام إلى الحوار والتوافق وتغليب المصلحة العليا لبلادهم، بما يمكّن من تحقيق التسوية السياسية الشاملة.

يذكر أن مؤتمر ألمانيا حول ليبيا المقرر عقده قريبا، سوف يتم بمشاركة دول الجوار كمراقبين على أي اتفاق يتمخض عن المؤتمر الدولي الذي سيتبعه مؤتمر للأطراف الليبية.

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