بعد تسريب معلومات..الكبير يقيل مدير إدارة العمليات المصرفية ويعين آخر

أخبار ليبيا24

قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركز البيضاء رمزي آغا اليوم الأحد أن هناك معلومات تفيد بأن محافظ مصرف طرابلس الصديق الكبير أقال مدير إدارة العمليات المصرفية.

وأوضح آغا عبر حسابه الرسمي على موع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الكبير أقال فتحي الحاجي وعين بدلا منه ميلاد إبراهيم موظف من مصرف الجمهورية.

وأفاد رئيس اللجنة أن هذا الإجراء جاء بعد اتهام الحاجي بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة والتي تحدث عنها الفترة الماضية.

ونشر آغا جزء من منشورات المدير الجديد لإدارة العمليات المصرفية في مصرف ليبيا المركزي في طرابلس ميلاد إبراهيم سالم الهويجي على حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكان المدير الجديد قد وضع منشورات على حائطه تؤيد الجماعات الإرهابية وصورًا للإرهابيين جلال مخزوم ووسام بن حميد، إضافة إلى منشورات يسب فيها القائد العام وأخرى يشيد بالرئيس المصري المعزول محمد مرسي.

وعلق رئيس لجنة السوية على حساب الهويجي قائلا :”صفحته ومن خلالها والله ماعرفته أنه رجل مصرفي وإلا مراسل حربي وإلا هو داعش أو أخوان

وكان رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا كشف في آخر أبريل الماضي عن اجتماع بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا ومحافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير لمناقشة تخصيص موافقة لقبول مستندات برسم التحصيل بقيمة مليار دولار أمريكي بالسعر الرسمي 1.40دل بشكل عاجل لتغطية احتياجات شهر رمضان من مواد غذائية، حسب قوله.

وأكد الآغا – بحسب مصادر مؤكدة – أن حقيقة هذه المستندات المقدمة بقيمة المليار دولار هي لغرض استيراد أسلحة وذخائر وتحويل أموال لدعم قوات الوفاق تحت غطاء استيراد مواد غذائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24