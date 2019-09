امغيب: مطالبة الإخوان لتركيا بالتدخل دليل على قرب انتهاء المعركة

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن مطالبة تنظيم «الإخوان» بتدخل تركي يعتبر اعترافاً صريحاً من قبل الجماعة بأن تركيا هي الملاذ الأخير لهم وهي السبب في المشكلات التي تعاني منها الدولة الليبية، مشيراً إلى أن ذلك بمثابة توريط لحكومة أردوغان بتهمة التدخل في شأن دولة ذات سيادة دون موافقة المجتمع الدولي.

وأشار النائب البرلماني الليبي في تصريحات صحافية، إلى أن التدخل العسكري التركي حاصل فعلًا، مؤكداً وجود مجموعات من الجنود والضباط الأتراك على الأرض الليبية في مصراتة ومطار معيتيقة في طرابلس، لافتاً إلى أنه تم استهدافهم عدة مرات من قبل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مشيراً إلى أن الدعم العسكري التركي لجماعة «الإخوان» لم يتوقف عند هذه اللحظة.

وأكد أن المطالبات الإخوانية بالتدخل التركي المباشر وتوقيع اتفاقيات عسكرية مشتركة يشير إلى أن الجماعة تشعر بقرب حسم المعركة لصالح الجيش الليبي وخسارة المليشيات للحرب، مستبعداً أن تتدخل تركيا بجنود وعتاد بشكل مباشر على الأرض بسبب الرفض الشعبي الليبي.

