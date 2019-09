برلماني: السراج يهدد أمن الجنوب

أوضح عضو مجلس النواب الليبي عن الجنوب علي السعيدي القايدي، أن الغطاء السياسي والقانوني الذي وفرته حكومة الوفاق للإرهابيين والمرتزقة بتسميتهم “قوة حماية الجنوب” يشجعهم على التمدد وتهديد أمن الجنوب.

وأضاف السعيدي في تصريحات صحافية، أن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، سلم أمر المدينة للإرهابيين، وبدعم من تركيا بالمال والعتاد، مشيراً إلى أن أطراف مدينة سبها كانت مجرد محطة لعبور الجماعات الإرهابية ولم يمكن يتمركزون فيها.

وأكد أن الضربات الجوية التي نفذتها “أفريكوم” أشاحت النقاب عن حقيقة قوات السراج في الجنوب، قائلاً: “هم خليط بين المرتزقة والإرهابيين، وهو الأمر الذي ينسحب كذلك على مدينة مرزق المحتلة من قبل الجماعات الإرهابية”.

