التكالي: الشعب الليبي سيواجه الأتراك حال تدخلهم بكل قوة

أشار عضو مجلس النواب الليبي علي التكبالي إلى أن تلك النماذج التابعة للإخوان -يقصد العرادي- أتخمت بالمال والسلطة، موضحاً في تصريحات صحافية أن دعوة «الإخوان» للدولة التركية للتدخل العسكري المباشر في ليبيا قد يكون تنفيذاً للفصول الأخيرة من المؤامرة الكبرى لإسقاط ليبيا في أحضان العثمانيين الحالمين باستعادة سلطة الرجل المريض، على حد قوله.

واستبعد التكبالي تعامل تركيا مع هذه الدعوات بجدية لأنها تعلم مدى كراهية الشعب الليبي لها، مشيراً إلى أن الليبيين سيهبُّون لقتال الأتراك حال تدخلهم في البلاد حتى آخر رجل.

