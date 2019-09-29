مسؤول أممي في زيارة لمفوضية الانتخابات بطرابلس

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الأحد، الممثلً المُقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، جيراردو نوتو.

وأوضح المكتب الإعلامي للمفوضية، أنه تم خلال اللقاء مناقشة استعدادات المفوضية لأي استحقاقات قادمة، وكذلك أعمال التجهيز والصيانة للمقر الجديد، كما قام رئيس مجلس المفوضية بجولة ميدانية، شملت قاعة المؤتمرات المؤقتة، ومكتب الإدارة الانتخابية طرابلس، والمركز الإعلامي الجديد قيد الإنشاء.

ومن جهته أعرب نوتو، عن تقديره وامتنانه لرئيس المجلس، على مجهوداته في سبيل توفير المناخ المناسب لتنفيذ المفوضية لأي استحقاقات قادمة.

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