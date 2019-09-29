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إنقاذ عشرات المهاجرين.. وإخلاء سبيلهم لسوء التنسيق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنقذ حرس السواحل الليبي 71 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب متهالك شمال غرب الخمس، فجر اليوم الأحد.

وقال المكتب الإعلامي لحرس السواحل إن عملية البحث عن قارب المهاجرين استمرت ليومين متتاليين منذ ورود بلاغ من غرفة عمليات حرس السواحل بشأن نداءات استغاثة مصدرها قارب يشارف على الغرق وسط البحر.

ويحمل المهاجرون جنسيات مختلفة، حيث أعلن حرس السواحل أن بينهم 27 سودانياً، و51 مصرياً، إضافة إلى 3 مهاجرين من فلسطين، وآخر من سوريا، و25 مهاجراً من باكستان.

وتوجه حرس السواحل بالمُهاجرين إلى نقطة الخمس، وذلك بعد تقديم المساعدة الطبية والإنسانية اللازمة لهم، ولكن نتيجة لعدم استجابة الجهات المعنية بتسليمهم لأحد مراكز الإيواء بالمنطقة، اضطر حرس السواحل لإخلاء سبيلهم، حسب ما ورد في البيان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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