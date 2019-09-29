على خلفية تهجمهم على وزير مالية الوفاق..باشاغا يأمر بضبط المعتدين

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بعد أيام من تهجم المدعو محمد أبو دراع، الملقب بـ”الصندوق” على وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري أصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا أمرًا بضبطه هو والمدعو الطاهر عروة بتهمة الاعتداء على وزير المالية وإحالتهم إلى النائب العام.

والمدعو أبو دراع هو القائد الفعلي لميليشيا “النواصي” المعروفة بـ”الفرقة الثامنة” التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، والذراع الأيمن لآمرها مصطفى قدور، وهو من أبرز المتحكمين في ملف الاستثمارات والمتنفذين في طرابلس

وجه وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج عبدالرحمن بومطاري، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، وذلك بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قبل مسلحين تابعين لداخلية الوفاق.

وتتلخص وقائع الموضوع بحسب بومطاري في بيان له :”أنه على تمام الساعة الثانية ظهرًا من تاريخ الأربعاء 25 سبتمبر جاء إلى مقر عملنا بديوان وزارة المالية الكائن بطريق السكة شخص يدعي صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية ويدعى “الطاهر عروة”.

وأضاف وزير المالية: “بعد استقبالنا له تهجم علينا مدعيًا بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، رافضًا الخروج من المكتب، الأمر الذي اضطرنا إلى مغادرة المكتب وترك المعني به”.

وتابع: “عقب ذلك وبعد خروج المذكور أعلاه من مقر الوزارة، رجع على تمام الساعة الثالثة بعد ظهر ذات اليوم برفقة شخص آخر يدعى “محمد أبو دراع”، حيث تهجم الأخير بدوره علينا تاركًا بيدي رصاصة (عيار 9 مل) وخرج، وهي رسالة واضحة بضرورة تنفيذ الأمر أو يتم قتلك ”.

واختتم وزير المالية خطابه، بمطالبة القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق، باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفتح تحقيق عاجل في الموضوع.

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