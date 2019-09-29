تطور جديد في قضية الاعتداء على وزير مالية الوفاق

كلف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مديرية أمن طرابلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بضبط وإحضار كل من الطاهر عروة ومحمد أبودراع، بالتنسيق مع مكتب النائب العام.

وجاء في نص الخطاب الصادر عن مدير مكتب وزير الداخلية المفوض أحمد الطويبي، أن الخطوة تأتي بناء على ما أشار إليه وزير المالية فرج بومطاري في كتاب رقم (475/4.م) المؤرخ 29/9/2019 بشأن قيام محمد أبو دراع، والطاهر عروة، بالتهجم على وزير مالية الوفاق في مقر عمله، بعدما ادعيا أنه أوقف صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات.

يشار إلى أن بومطاري، كان قد وجه الأربعاء الماضي، خطابًا إلى القائم بأعمال النائب العام، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، بشأن تعرضه للاعتداء والتهديد بالقتل داخل مكتبه، من قبل مسلحين.

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