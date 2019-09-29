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بيان وزاري رفيع يُشدد على مراجعة حسابات المركزي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت 10 دول بيانا وزاريا مشتركا حول الوضع الاقتصادي في ليبيا، بينها الولايات المتحدة والصين ومصر وفرنسا والإمارات بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع ضرورة تطبيق معايير الحوكمة وضرورة التوزيع العادل لإيرادات الموارد الطبيعية.

كما شدد البيان على أهمية المراجعة الدولية على عمل المركزي بقطبيه في طرابلس برعاية أممية مشيرين في ذات الوقت إلى أن المؤسسة الوطنية هي شركة النفط الوحيدة المستقلة في ليبيا.

يُشار إلى أن البيان الوزاري قد صدر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، التي كان الملف الليبي حاضراً بقوة في أغلبها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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