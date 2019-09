إنقاذ نحو 140 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

المتوسط

ذكرت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أنّ قوات خفر السواحل الليبي أنقذ قرابة 70 مهاجرًا بعدما ظلوا عالقين لأيام بالبحر المتوسط.

وأوضحت المفوضية حسب ما نقلت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم، أنّه تم نقل المهاجرين مرة أخرى إلى ليبيا، حيث أعلنت سابقًا أنّ قاربًا على متنه 50 مهاجرًا على الأقل انقلب في البحر المتوسط.

ومن جهته، قال المتحدث باسم خفر السواحل الليبي أيوب قاسم إنّ حادث انقلاب القارب وقع قبالة مدينة مصراتة الواقعة على بعد 187 كيلومترًا شرقي العاصمة طرابلس”.

وفي سياق متصل تمكن جهاز حرس السواحل التابع للقوات البحرية، فجر اليوم الأحد، من إنقاذ قارب مطاطي كان على متنه 71 مهاجرا غير شرعي، وذلك على بعد 45 ميلا شمال غرب الخمس.

وذكر مكتب الإعلام التابع للقوات البحرية عبر صفحته علة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في بيان له، أن غرفة عمليات حرس السواحل، تلقت ظهر أمس، نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعي شمال الخمس، لذا أبحر الزورقين «قمينس» و«أوباري» في مهمة بحث وإنقاذ، استمرت عدة ساعات حتى عثر على قارب المهاجرين الساعة 03:00 فجر الأحد

وأضاف البيان، أن طاقم الإنقاذ توجه بالمهاجرين غير الشرعيين، وهم 27 سودانيا، و25 باكستانيا، و15 مصريا، و3 فلسطينيين، وسوري، إلى نقطة الخمس لحرس السواحل، وإنزالهم الساعة 09:45 صباحا، حيث جرى تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم.

وأشار البيان إلى أن الجهاز لم يتمكن من التواصل مع أحد مراكز الإيواء بالمنطقة بغرض تسليم المهاجرين، لافتا إلى أنه «بعد طول انتظار تم إخلاء سبيلهم».

