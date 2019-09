سلاح الجو يستهدف مليشيات الجويلي في العزيزية

المتوسط

أعلنت غرفة عمليات اجدابيا أن سلاح الجو استهدف آليات لمليشيات المدعو أسامة الجويلي في العزيزية.

وفي سياق آخر قالت الغرفة إن سلاح الجو شن الغارة 12 على التوالي مستهدفا المليشيات في سرت.

وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو استهدف بضربات قوية واهداف محققة على جبهة سرت داخل المدينة وخارجها تمركزات الميليشيات ومقراتها وألحق بها خسائر كبيرة في الاسلحة والافراد على مدى اليومين الماضيين.

ولفت المركز إلى أن بقايا الميليشيات أصبحت في حالة من الارباك والهلع .

