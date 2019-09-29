الآغا: الكبير أقال الحاجي لتسريبه هذه المعلومات

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أن معلومات تفيد بإصدار محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير قرارا بإقالة مدير إدارة العمليات المصرفية فتحي الحاجي، وتعين بدلا منه ميلاد إبراهيم الهويجي الموظف السابق بمصرف الجمهورية.

وعلق الآغا على المعلومات عبر منشور له على صفحته الرسمية بالفيس بوك كاتبا “جاء هذا الإجراء بعد اتهام الحاجي بتسريب معلومات حول العمليات المصرفية المشبوهة لغرض شراء أسلحة والذي قمنا بنشرها بالفترة الماضية”.

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