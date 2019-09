في المسابقة الأوربية الدولية.. ليبي يتحصل على الترتيب الأول في حفظ القرءان الكريم

المتوسط

تحصل المرشح من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الشيخ عبدالحميد جمعة عبدالحميد الحصادي ـ من مدينة بنغازي ـ على الترتيب الأول، في جانب حفظ القرآن الكريم كاملا, وذلك في المسابقة الأوربية الدولية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم، في دورتها 26, والتي نظمت في مدينة زغرب بكرواتيا.

يشار إلى أن الدورة نظمت خلال الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 70 متسابقا يمثلون 46 دولة حول العالم , و نظمت المسابقة, من قبل المشيخة الإسلامية في كرواتيا، ممثلة بالأمانة العامة للمسابقة الأوروبية الدولية.

