مؤسسات المجتمع المدني بجالو تُدين ما تعرض له الناشط الإعلامي بشير علي 

جالو 29 سبتمبر 2019 (وال)- أدانت مؤسسات المجتمع المدني بجالو اليوم الأحد، ما تعرض له الناشط الإعلامي بشير علي.

وقالت المؤسسات في البيان ــ الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه ــ إن مؤسسات المجتمع المدني جالو باعتبارها مؤسسات مدنية غير حكومية تمارس مهامها في المراقبة والمتابعة المستمرة لكافة الأجهزة الحكومية الإدارية والخدمية.

وتابع البيان إن مؤسسات المجتمع المدني جالو تدين وتستنكر ما تعرض له الناشط والمدون الإعلامي بشير علي وتدعو كافة الأجهزة الأمنية إلى تحري الدقة والموضوعية فيما يقدم إليها من شكاوى خاصة في قضايا الرأي العام.

وأضافت المؤسسات إن النقد البناء ظاهرة إيجابية تكشف الأخطاء والتجاوزات وتساهم في إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه كافة القطاعات الإدارية والخدمية.

وأكملت إن حرية التعبير عن الرأي حق تكفله كافة القوانين والتشريعات النافذة وهذا من أهم مقومات قيام دولة المؤسسات والقانون. (وال – جالو) هــ ع

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