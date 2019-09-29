إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي عقيد أسامة الدرسي عن إطلاق منظومة حديثة ومتطورة لكافة السجلات المدنية الواقعة في نطاق بنغازي وضواحيها.

الدرسي أكد – خلال اجتماعه بمدراء السجلات المدنية ومشرفي المنظومات – أن هذه المنظومة محمية ومتطورة يستطيع الموظف سحب كافة مستخرجات المطلوبة بكل سهولة وسرعة.

وأوضح أن المنظومة التي سيتم إطلاقها هذا الأسبوع ستوفر الوقت للموظف والمواطن بحيث تتميز بسرعة سحب الشهائد من السجل المدني، مشيرا إلى أنها مراقبة من قبل إدارة الفرع وسيتم معرفة من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجلات المدني.

وقال عقيد الدرسي إنه سيقوم الموظف المسؤول التوقيع على تعهد باستلام المنظومة بعدها سيتم اعتمادها من قبل رئيس مكتب التوثيق والمعلومات بإدارة الفرع، مضيفا بأن سيتم الكشف في أي وقت عن من المسؤول عن سحب المستخرجات من السجل.

وأشار مدير الفرع إلى أن المنظومة ستكون محمية يصعب اختراقها من قبل ضعاف النفوس، مؤكدا بأن الهوية الليبية بهذه المنظومة ستكون في مأمن من الاختراق بعد التجاوزات والاختراقات التي جرت في السنوات الماضية في بعض السجلات المدنية.

يشار إلى أن المنظومة التي سيتم إطلاقها من قبل إدارة الفرع هي منظومة موحدة بكافة السجلات المدنية في ليبيا بعد أن تعاقدت مصلحة الأحوال المدنية برئاسة محمد بالتمر لمنع الاختراقات والتزوير والعبث بالهوية الليبية.

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